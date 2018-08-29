Драму «На дне» 28 сентября покажет московский театр «Модерн» в Пскове

28 сентября в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина в рамках федеральной программы «Большие гастроли» будет показан спектакль «На дне». Постановка стала 5-й по счёту работой Юрия Грымова в Московском драматическом театре «Моде́рн». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Владимир Левашев, актёры Алексей Багдасаров, Алексей Баранов, Екатерина Грецова, Марина Дианова, Александр Жуков, Александр Колесников, Константин Конушкин, Виктория Лукина, Надежда Меньшова, Диллон Олойеде, Мария Орлова, Виктор Потапешкин, Александр Сериков, Александр Толмачев, Евгений Казак.

Начало спектакля в 19:00.

Продолжительность: 1 ч. 40 мин. Спектакль идёт без антракта.

Для зрителей 16+.