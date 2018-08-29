«Русские витязи» пролетят над Псковом в День российской гвардии

Торжественные мероприятия, посвященные Дню российской гвардии и 79-й годовщине образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии пройдут 2 сентября на полигоне «Завеличье». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках армейского праздника впервые в небе над Псковом выступит авиационная группа «Русские витязи». Фигуры высшего пилотажа покажут экипажи истребителей Су-30 СМ.

Помимо этого гости мероприятия увидят более 30 единиц бронетанковой техники, артиллерии, автомобилей и спецтехники, а также три боевых вертолета, стрелковое оружие и образцы формы одежды.

В этот день на полигоне «Завеличье» пройдет информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!», в рамках которой будут работать мобильные пункты отбора граждан на контрактную службу. Здесь все желающие смогут пройти тестирование на профпригодность, проконсультироваться со специалистами и даже подать первичные документы для заключения контракта с Министерством обороны России.

Начало торжественных мероприятий в 11.00. Вход свободный.