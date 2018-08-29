Заработал интернет-портал для отслеживания передвижения псковских автобусов

В Пскове запущен информационный портал для отслеживания передвижения автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов,

На новом сайте Pskovbus.online можно увидеть в он-лайн режиме все автобусы городских маршрутов в Пскове.

Пользователи могут посмотреть в режиме реального времени, через сколько минут нужный автобус подойдет к автобусной остановке. Для удобства пассажиров с ограниченной мобильностью или с детской коляской представлена информация о низкопольных автобусах.

По словам генерального директора предприятия, сервис пока работает в тестовом режиме. В будущем он будет модернизироваться. В планах есть разработка мобильного приложения.