Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Заработал интернет-портал для отслеживания передвижения псковских автобусов

29 августа 2018 года, 14:34

В Пскове запущен информационный портал для отслеживания передвижения автобусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов,

На новом сайте Pskovbus.online можно увидеть в он-лайн режиме все автобусы городских маршрутов в Пскове.

Пользователи могут посмотреть в режиме реального времени, через сколько минут нужный автобус подойдет к автобусной остановке. Для удобства пассажиров с ограниченной мобильностью или с детской коляской представлена информация о низкопольных автобусах.

По словам генерального директора предприятия, сервис пока работает в тестовом режиме. В будущем он будет модернизироваться. В планах есть разработка мобильного приложения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 20:00 на АЗС Пскова можно будет получить наклейки для участия в конкурсе #Едунавыборы
Драму «На дне» 28 сентября покажет московский театр «Модерн» в Пскове
«Русские витязи» пролетят над Псковом в День российской гвардии
Фигуристка Ирина Роднина: Не бегите за своими амбициями впереди возможностей детей
Владимир Путин: Сохраним нынешние льготы при повышении пенсионного возраста
Россиян за пять лет до пенсии отдельно защитят от произвола работодателей
Владимир Путин предложил на три года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию
На полгода раньше смогут выходить россияне на пенсию в ближайшие два года
Президент России предложил ввести повышенные пенсии для тружеников села

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
29 августа 12:31

Путин: Нельзя действовать чохом

Президент обозначил новые параметры пенсионной системы

Общество
29 августа 08:35

Замещение

Деньги коррупционеров — пенсионерам. Как еще предлагают изменить пенсионную систему

Общество / Семья
29 августа 10:18

Семья в 600 тысяч человек

Где и какую помощь получат семьи, столкнувшиеся с трудностями