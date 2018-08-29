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Общество

Фигуристка Ирина Роднина: Не бегите за своими амбициями впереди возможностей детей

29 августа 2018 года, 14:29

Легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственный Думы Ирина Роднина встретилась с псковскими юными фигуристами и их тренерами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выдающаяся спортсменка побывала на тренировках юных спортсменов в Ледовом дворце. Здесь учатся фигурному катанию более 100 детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Ирина Роднина поприветствовала спортсменов и выразила надежду, что они самостоятельно выбрали фигурное катание. «Когда дети начинают любить этот вид спорта, у них появляются первые результаты», — пояснила известная фигуристка.

Отдельно она обратилась к родителям юных спортсменов и пожелала им трезво относиться к этому виду спорта. «Самое главное — не бежать за своими амбициями впереди возможностей детей, потому что фигурное катание — это самый травматичный вид спорта. Нужно растить амбиции у самих детей», — посоветовала она.

В зале хореографии легендарная фигуристка пообщалась с детьми первых лет обучения и дала советы, как делать базовые упражнения фигурного катания.

Затем Ирина Роднина вышла на ледовую арену, где проходила тренировка старшей возрастной группы, и поделилась с ребятами секретами оттачивания технических элементов.

Участники встречи также получили автографы Ирины Родниной и сфотографировалась с легендой фигурного катания на память. На прощание она пожелала ребятам успехов.

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