Владимир Путин: Сохраним нынешние льготы при повышении пенсионного возраста

Владимир Путин в ходе телеобращения 29 августа заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю», - сказал он.

«Эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет», - напомнил президент.

Владимир Путин уточнил, что ещё до выхода на пенсию граждане уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.