Россиян за пять лет до пенсии отдельно защитят от произвола работодателей

Переобучение, наказание (вплоть до уголовного) работодателей за увольнение, повышенного пособие по безработице – такие меры защиты граждан предпенсионного возраста предложил президент России Владимир Путин 29 августа во время обращения к нации.

«Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы, - отметил президент. - С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти работу действительно сложно найти. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста».

Также президент дал поручение правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.

«Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом, - добавил президент. - Это, как правило, надёжные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию. В этой связи поручаю правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета».

Также Владимир Путин рассказал, как государство позаботиться о тех, кто все-таки потеряет работу. В том числе, об уволившихся добровольно. Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.

Также в законодательстве будет закреплена обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.