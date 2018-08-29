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Политика

Владимир Путин предложил на три года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию

29 августа 2018 года, 13:03

Президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения 29 августа, посвященного изменениям в пенсионной системе, предложил снизить стаж, который дает право досрочного выхода на пенсию.

«Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», - заявил он. «Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа».

Глава государства напомнил, что сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.

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