Владимир Путин предложил на три года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию

Президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения 29 августа, посвященного изменениям в пенсионной системе, предложил снизить стаж, который дает право досрочного выхода на пенсию.

«Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», - заявил он. «Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа».

Глава государства напомнил, что сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.