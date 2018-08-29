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Политика

Президент России предложил ввести повышенные пенсии для тружеников села

29 августа 2018 года, 12:58

Президент России Владимир Путин предложил ввести повышенные пенсии за выслугу свыше 30 лет работы на селе. Об этом он заявил в своем телеобращении к гражданам России 29 августа.

«Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», - сказал Путин.

Кроме того, он предложил сохранить льготы для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий.

Между тем, президент отметил, что считает нужным сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.

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