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Общество

На полгода раньше смогут выходить россияне на пенсию в ближайшие два года

29 августа 2018 года, 12:58

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации 29 августа предложил несколько мер, которые позволят смягчить новые параметры пенсионной системы. Одна из таких мер – возможность досрочного выхода на пенсию для тех, кого изменения коснутся в первую очередь.

«Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, - напомнил Владимир Путин. - Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать».

Он предложил для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

«Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года, - сообщил президент. - То есть повторю, на 6 месяцев раньше».

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.

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