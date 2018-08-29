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Политика

Владимир Путин: В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное

29 августа 2018 года, 12:46

Женщинам пенсионный возраст повысят на тот же срок, что и мужчинам, а многодетные матери смогут выходить на пенсию на пять лет раньше установленного законом срока. Эти меры предложил президент России Владимир Путин во время обращения к нации 29 августа.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно, - сказал Владимир путин. - И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет».

Также президент отметил необходимость предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Он привел примеры:

«То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Напомним, ранее «Псковская правда» опубликовала полный текст обращения Владимира Путина.

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