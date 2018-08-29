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Общество

Начал свою работу первый Молодежный форум Псковской области

29 августа 2018 года, 11:21

Первый Молодежный форум Псковской области начал свою работу на базе детского лагеря отдыха «Звездный» в Невельском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Накануне состоялась торжественная церемония открытия мероприятия. От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова форумчан поприветствовала его Первый Заместитель Вера Емельянова.

Сегодня делегаты принимают участие в панельных дискуссиях «Мотивация к действию» и «Проектный метод мышления». Также состоятся мастер-классы по проектной деятельности, ярмарки региональных кураторов и спикеров, деловые игры и тренинги.

Кроме того, будут работать 8 образовательных секций: событийное волонтерство, молодежь и выборы, международное и межнациональное сотрудничество, экология и развитие сельских территорий, медиа- и интернет-пространство, культурный кластер, спорт и предпринимательство. Завершится день этно-вечеринкой.

Все мероприятия направлены на командообразование, формирование и развитие проектного мышления, лидерских качеств, публичных компетенций и других знаний и навыков, необходимых в проектной деятельности.

Форум продлится до 31 августа. Результатом его работы станет создание и защита собственных проектов участников. Всего на молодежный слет приехали порядка 400 жителей Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет.

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