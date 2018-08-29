Занятия по инклюзивной профориентации возобновятся в Пскове в новом учебном году

В сентябре отдел трудового воспитания Псковского городского молодежного центра возобновит занятия в рамках проекта «Инклюзивная профориентация» для детей с отклонениями психического и умственного развития. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Напомним, проект «Инклюзивная профориентация» получил грантовую поддержку от Росмолодежи. Автор проекта, руководитель отдела трудового воспитания Псковского городского молодежного центра Ольга Безъязычная проводит встречи с воспитанниками коррекционных школ, рассказывает им о возможностях профессионального обучения и трудовой адаптации для детей-инвалидов.

Кроме того, в рамках проекта проводятся экскурсии в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им.В.П.Шмитца.