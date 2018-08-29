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Общество

Псковские антимонопольщики ищут главного специалиста-эксперта

29 августа 2018 года, 10:17

Псковское УФАС России объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы старшей группы должностей «главный специалист-эксперт Псковского УФАС России».

Как рассказала «Псковской правде» руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, в конкурсе могут принять участие лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование.

Квалификационные требования: знание Конституции РФ, Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; КоАП РФ.

Приветствуются стаж работы по специальности «Юриспруденция», опыт работы в области госзакупок.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявление на имя руководителя Псковского Управления ФАС России (с указанием своего полного почтового адреса и контактного телефона), предоставить документы в соответствии с пунктами 7, 8 положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, утвержденного указом президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112 и указом президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 21 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года (включительно) по адресу: Псковское УФАС России, Псков, ул. Кузнецкая д. 13, приемная. Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45; пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

По своему усмотрению можно предъявить другие документы или их нотариально заверенные копии, характеризующие профессиональную подготовку.

Заседание конкурсной комиссии Псковского УФАС России планируется 21 сентября 2018 года по адресу: 180017, Псков, ул. Кузнецкая, д. 13.

Место проведения конкурса: Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, Псков, ул. Кузнецкая, д. 13.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (8112) 66-55-53.

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