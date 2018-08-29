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Спорт

Команда псковичей удостоена специального диплома на V Спартакиаде пенсионеров России

29 августа 2018 года, 10:14

Опубликованы итоги пятой Спартакиады пенсионеров России, которая прошла с 23 по 26 августа в Новосибирске. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Сборная команда Псковской области уже в пятый раз приняла участие в финале. В спартакиаде приняли участие свыше 600 участников из 67 регионов Российской Федерации и 6 зарубежных стран.

Соревнования проводились по следующим видам: настольный теннис, плавание, легкая атлетика, шахматы, стрельба пулевая, дартс, комбинированная эстафета.

Сборная команда Псковской области заняла 36 место из 67 команд.

Команде вручен Специальный диплом за оригинальные костюмы.

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