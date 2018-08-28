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Общество

На прием к терапевту в офис на Сиреневом бульваре приглашают жителей Запсковья

28 августа 2018 года, 17:56

В Пскове, в офисе Псковской городской поликлиники по адресу: Сиреневый бульвар, дом 9, ведёт приём врач-терапевт. Жители Запсковья могут обращаться на приём к терапевту ежедневно с 8:30 до 13:00, кроме субботы и воскресенья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Справки можно получить по телефонам: регистратура - 56-57-31, 53-33-88, заведующая терапевтическим отделением - 53-82-78, приемная главного врача - 53-49-42.

Напомним, отделение врачей общей практики было открыто в 2008 году с целью обеспечения оперативного и комфортного доступа жителей ближайших микрорайнов к медицинским услугам, а также для того, чтобы частично снять нагрузку с поликлиники № 3.

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