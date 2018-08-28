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Политика

Юные псковичи познакомились с основами финансовой грамотности

28 августа 2018 года, 16:30

Летом 2018 года сотрудники Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России провели игровые лекции на тему финансовой грамотности в пяти детских оздоровительных лагерях разных районов области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области. Слушателями стали более 250 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Они узнали, как правильно распределять свои расходы, чтобы накопить на новый гаджет, как распознать мошенников и защититься от них, а также попробовали составить личный финансовый план.

Мероприятия прошли в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности населения на 2017–2023 годы, принятой Распоряжением Правительства Российской Федерации. Цель программы – создать основы для формирования финансово грамотного поведения населения, необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан. Аудитория, с которой работают сотрудники Банка России и волонтеры, обширна. Приоритетной группой являются учащиеся организаций общего, профессионального и высшего образования.

«Банк России уделяет особое внимание финансовому просвещению молодого поколения. Разработан учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для учащихся 8-11 классов. Подготовлено более 100 информационных материалов по различным направлениям, которые могут быть интересны для школьников. Помимо этого, мы устраиваем «Недели финансовой грамотности», во время которых проходят тематические лекции и вебинары. Очень важно, чтобы дети, уже на этом этапе жизни понимали, что такое семейный бюджет, как можно распоряжаться «карманными» деньгами, правильно пользоваться банковскими картами и другими инструментами и не стать жертвой мошенников» - поясняет заместитель управляющего Отделением по Псковской области Банка Сергей Иванов.

В ближайшее время в процесс будут вовлечены и учителя. До конца 2018 года Отделение планирует организовать повышение квалификации педагогических работников в области преподавания финансовой грамотности. Одна из задач на 2018-2019 учебный год – охват 30% школ региона онлайн-уроками по финансовой грамотности.

Ранее Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России приняло участие в традиционном августовском педагогическом совещании, на котором также присутствовали Министр просвещения Ольга Васильева, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, полномочный представителя Президента в СЗФО Александр Беглов и митрополит Тихон.

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