Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Валерий Павлов: Практику общественного наблюдения нужно всячески развивать

28 августа 2018 года, 15:19

«Практику общественного наблюдения нужно всячески поддерживать и развивать», – заявил член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов в ходе пресс-конференции 28 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Валерий Павлов отметил, что на выборах 9 сентября Общественная палата ориентируется на практику наблюдения, полученную во время президентской кампании этого года.

«Практика показала, что общественное наблюдение работает на все партии без исключения, потому что главный посыл общественного наблюдателя – это исполнение избирательного закона», – сообщил Валерий Павлов.

По его мнению, положительно сказалось и то, что удалось привлечь молодежь к избирательному процессу. «Заключены множество договоров с общественными организациями о взаимодействии в избирательном процессе», – добавил он и пояснил, что наблюдателями выступят в основном студенты ПсковГУ, Академии ФСИН и вузов Санкт-Петербурга.

Валерий Павлов напомнил, что во время президентской кампании наблюдению было обучено порядка 700 человек очным и дистанционным способом, а после завершения парламентских каникул Псковское областное Собрание депутатов обсудит предложение о внесении поправки в законодательство региона, чтобы на уровне областных выборов Общественная палата могла направлять наблюдателей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На прием к терапевту в офис на Сиреневом бульваре приглашают жителей Запсковья
Юные псковичи познакомились с основами финансовой грамотности
С 29 августа подать заявление для голосования по месту нахождения на выборах губернатора можно в УИК
В Локнянском районе капитально отремонтируют школу и детский сад
Заурбек Хугаев: Общественные наблюдатели из разных регионов – лучший способ организовать честное наблюдение
Татьяна Петкина: Врачи Псковского госпиталя для ветеранов поставили меня на ноги, я ожила
Михаил Ведерников принимает участие в празднике Успения в Псково-Печерском монастыре
Два комплекта золотых медалей привезли псковские гребцы из Москвы
Ждёт суда житель Псковской области, обвиняемый в изнасиловании маленького ребёнка

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы губернатора – 2018
Выборы губернатора Псковской области официально назначены на 9 сентября 2018 года.
С 29 августа подать заявление для голосования по месту нахождения на выборах губернатора можно в УИК
Валерий Павлов: Практику общественного наблюдения нужно всячески развивать
Заурбек Хугаев: Общественные наблюдатели из разных регионов – лучший способ организовать честное наблюдение
Делегация Российского фонда свободных выборов 28 августа посетит Псков

Посмотреть весь сюжет

Политика / Выборы
24 августа 09:40

Приз за голос

Не забудьте 9 сентября сфотографироваться на своем избирательном участке

Политика / Власть
15 августа 13:09

Хорошо поговорили

Владимир Путин задал Михаилу Ведерникову повестку дня и поддержит Псковскую область

Политика / Выборы
10 августа 09:10

Жалуйтесь наздоровье

В Псковской области с 9 августа, ровно за месяц до выборов, начала работу горячая линия связи с избирателями