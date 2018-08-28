Валерий Павлов: Практику общественного наблюдения нужно всячески развивать

«Практику общественного наблюдения нужно всячески поддерживать и развивать», – заявил член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов в ходе пресс-конференции 28 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Валерий Павлов отметил, что на выборах 9 сентября Общественная палата ориентируется на практику наблюдения, полученную во время президентской кампании этого года.

«Практика показала, что общественное наблюдение работает на все партии без исключения, потому что главный посыл общественного наблюдателя – это исполнение избирательного закона», – сообщил Валерий Павлов.

По его мнению, положительно сказалось и то, что удалось привлечь молодежь к избирательному процессу. «Заключены множество договоров с общественными организациями о взаимодействии в избирательном процессе», – добавил он и пояснил, что наблюдателями выступят в основном студенты ПсковГУ, Академии ФСИН и вузов Санкт-Петербурга.

Валерий Павлов напомнил, что во время президентской кампании наблюдению было обучено порядка 700 человек очным и дистанционным способом, а после завершения парламентских каникул Псковское областное Собрание депутатов обсудит предложение о внесении поправки в законодательство региона, чтобы на уровне областных выборов Общественная палата могла направлять наблюдателей.