В Локнянском районе капитально отремонтируют школу и детский сад

В Локнянском районе Подберезинскую среднюю общеобразовательную школу и детский сад «Колосок» ждет ремонт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В школе капитально отремонтируют кровлю, козырек главного входа и двери. В детском садике приведут в порядок систему отопления, заменят оконные блоки и полы в группах.

Необходимые на ремонт 6,5 млн рублей — часть федеральных денежных средств, которые поступили в регион по итогам встречи врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным. Объем первого транша — 350 млн рублей, которые будут направлены на решение первоочередных проблем в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.