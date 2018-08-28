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Общество

В Локнянском районе капитально отремонтируют школу и детский сад

28 августа 2018 года, 13:40

В Локнянском районе Подберезинскую среднюю общеобразовательную школу и детский сад «Колосок» ждет ремонт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В школе капитально отремонтируют кровлю, козырек главного входа и двери. В детском садике приведут в порядок систему отопления, заменят оконные блоки и полы в группах.

Необходимые на ремонт 6,5 млн рублей — часть федеральных денежных средств, которые поступили в регион по итогам встречи врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным. Объем первого транша — 350 млн рублей, которые будут направлены на решение первоочередных проблем в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

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