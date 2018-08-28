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Общество

Заурбек Хугаев: Общественные наблюдатели из разных регионов – лучший способ организовать честное наблюдение

28 августа 2018 года, 13:04

Псковская область демонстрирует уверенность в честности предстоящего голосования в единый день выборов, 9 сентября, заявили представители Российского фонда свободных выборов (РФВС) на пресс-конференции 28 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Заместитель председателя СМИК России Заурбек Хугаев рассказал, что с будущими общественными наблюдатели из числа молодёжи ведётся профессиональная работа и к 9 сентября они будут готовыми наблюдателями. По его словам, общественные наблюдатели из разных регионов - лучший способ организовать честное наблюдение. Он также отметил, что для региона большая смелость пригласить со всей страны самых подготовленных специалистов и быть уверенным в том, что они по достоинству оценят организацию избирательного процесса. По его словам, такое решение говорит о полной уверенности, что выборы проходят честно.

Председатель Союза Молодёжных избирательных комиссии России Екатерина Фёдорова отметила, что они со всей ответственностью готовы подойти к той миссии, которая возложена на них в Псковской области, чтобы по окончании кампании сказать, что выборы были честными, свободными, открытыми.

Председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семён Никонов рассказал, что с 9 августа работает горячая линия для избирателей. Уже поступило 83 звонка: 20 обращений - вопросы избирателей, 19 - вопросы по организации избирательного процесса, 2 - незаконная предвыборная агитация, 42 - бытовые вопросы. Опыт организации общественного наблюдения в Псковской области есть, он подтвердил свою эффективность», - отметил Семён Никонов.

По его словам, псковский избирком инициирует создание молодёжной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Псковской области. Планируется, что она будет создана после выборов, соответствующее распоряжение уже издано. «Наблюдатели, которые проявят себя активно на этих выборах, имеют все шансы туда войти», - заявил Семён Никонов.

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