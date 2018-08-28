Татьяна Петкина: Врачи Псковского госпиталя для ветеранов поставили меня на ноги, я ожила

«Благодарю коллектив Псковского госпиталя для ветеранов войн, особенно терапевта Нину Владимировну Фролову, за уважительное отношение ко мне, к больному лежачему человеку. Я нахожусь дома, отказали ноги, образовались пролежни, не действовали руки. В течение двух месяцев ко мне приходили врачи госпиталя. Прописали различные лекарства, делали уколы. Я постоянно находилась под их контролем. Мне даже звонили по телефону и справлялись о моем состоянии. И можно сказать, что поставили меня на ноги, я ожила. Могу сидеть, держать кружку и ложку, пролежни зажили, могу говорить. Желаю всем работникам госпиталя здоровья и благополучия. Спасибо вам большое!»

Петкина Татьяна Алексеевна, Псков