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Общество

Михаил Ведерников принимает участие в празднике Успения в Псково-Печерском монастыре

28 августа 2018 года, 12:06

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день также является престольным праздником для Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Празднование в древней обители началось с божественных литургий в Сретенском, Успенском и Михайловском храмах. После водосвятного молебна по традиции состоится крестный ход с иконой Божией Матери Успение, хранящейся в монастыре с 16 века и считающейся чудотворной. Он пройдет по дороге, украшенной ковром из живых цветов. Праздничное шествие в этом году возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Вечером на Михайловской площади пройдет богослужение в честь Иисуса Христа.

В обитель съехались тысячи православных христиан. Вместе с верующими в праздничных мероприятиях принимает участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати важнейших православных праздников. Он посвящен матери Иисуса Христа Деве Марии, которая, по легенде, после своей видимой телесной кончины не умерла, а уснула. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост.

В Псковской области Богородица является покровительницей и основательницей не только Псково-Печерского монастыря, но и Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря, расположенного в поселке Пушкинские Горы. Ее Успению посвящены три псковских храма: Успения с Пароменья, Успения с Полонища и Успения в Бутырках.

В народе Успение издавна ассоциировали с началом бабьего лета.

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