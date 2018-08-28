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Спорт

Два комплекта золотых медалей привезли псковские гребцы из Москвы

28 августа 2018 года, 10:36

Псковские гребцы-юниоры, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, завоевали два комплекта золотых медалей на первенстве страны до 19 лет на гребном канале «Крылатское» в Москве.

Матвеев-старший воспитал не только сына-спортсмена, но и целую плеяду первоклассных гребцов.
Фото Сергея Матвеева
В одиночке Александр Матвеев стал первым, на подиуме ниже — представители гребных школ Москвы и Татарстана. Также золотую медаль добыла псковская четверка с рулевым в составе Евгения Стрельцова, Кирилла Пузыни, Ильи Ковтуна, Евгения Спицына и Дмитрия Федоренкова. Тренирует спортсменов Сергей Матвеев.

— Это очень талантливое поколение ребят, которые приносят Псковской области медали уже третий сезон подряд, — говорит Сергей Матвеев.

Интересно, что Александра Матвеева, которому еще не исполнилось 18 лет, несмотря на высокие результаты, не допустили по возрасту до участия во взрослом Кубке России. Однако спортсменов ждет еще старт на Первенстве России до 19 лет в сентябре. А до него — Чемпионат и Первенство Псковской области в акватории между железнодорожным мостом и мостом имени 50-летия Октября на реке Великой. 

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