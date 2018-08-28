Ждёт суда житель Псковской области, обвиняемый в изнасиловании маленького ребёнка

В Псковской области будут судить мужчину, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 16 сентября 2017 года предполагаемый злоумышленник, заманив домой малолетнего ребенка компьютерной игрой, совершил в отношении последнего насильственные действия сексуального характера.

Изучение личности данного лица показало, что он пять раз судим за совершение аналогичных преступлений, а проведенная в условиях стационара психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у обвиняемого соответствующего заболевания.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.