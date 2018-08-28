Псковский и Изборский музеи получат федеральный статус

На базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедникаи Государственного историко-архитектурногои природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» будет создан федеральный музей-заповедник. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Министерство культуры поддержало нашу инициативу о придании музею-заповеднику «Изборск» и Псковскому музею федерального статуса. И я хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича за это решение. Это даст возможность для развития и реставрации, как Псковского Кремля, так и Изборской крепости», — сказал Михаил Ведерников по итогам визита в регион Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

В свою очередь Министр культуры заметил, что вопрос внимательно прорабатывался несколько месяцев. «На самом деле по прямой аналогии с Новгородским музеем-заповедником, он носит федеральный статус. Ростовский носит федеральный статус. И конечно, Псковская земля, место, откуда начиналась Россия, как известно, ничуть не менее в этом отношении значима. Практически все реставрационные работы идут при подавляющем участии федерального бюджета, поэтому вполне логично и действенно, если в данном случае и ответственность за весь комплекс работ, за их туристическую привлекательность будет в большей степени лежать на Федерации», — сказал Владимир Мединский. «Но это долгая дорога», — добавил он.