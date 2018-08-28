Событие исторического масштаба состоялось на стадионе в Великих Луках

«Луки-Энергия» в тяжелейшем матче одержала заслуженную победу над командой первого дивизиона ФК «Чертаново» в 1/32 Кубка России.

«Чертаново» прибыло на кубковый матч в Великие Луки в роли явного фаворита. Уверенные в исходе, гости написали в своей группе «ВКонтакте»: «22 августа — путь в Еврокубки начинаем в Великих Луках». С этим они явно поторопились.

На этот поединок «Луки-Энергия» вышла без своего капитана и без главного тренера. Виталий Диков лечил травмированную руку, Сергей Осадчук отбывал дисквалификацию. Несмотря на это «Энергии» удалось подсушить игру и добиться нулевой ничьей в основное и дополнительное время. В итоге матч свелся к серии послематчевых пенальти. Решающим фактором в ней стала игра вратарей.

Первыми били чертановцы, и великолукский страж Антон Загребин, которого прозвали «Загребищем», заступил на пост номер один. Но Антон Зиньковский чисто отправляет мяч в сетку ворот. Без шансов для Ивана Ломаева бьет и Роман Салимов впритирку с правой стойкой ворот. Соперники обменялись голами — 1:1.

Вторая пара бьющих продолжает серию. На «точке» вышедший на замену Даниил Тюменцев. Удар и … Загребин в падении блестяще ловит мяч в левом углу! Следующие удары и чертановцев, и великолучан достигли цели, а этом значило, что со счетом 5:4 по пенальти в 1/16 отправилась команда из Великих Лук — событие исторического масштаба. Еще один подарок судьбы ждал «Луки-Энергию» через пару дней после матча. Волею жребия в следующем раунде Кубка России в южную столицу Псковской области 26 или 27 сентября приедет «Енисей» — команда самого титулованного российского футболиста современности, воспитанника великолукского футбола Дмитрия Аленичева: