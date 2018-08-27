Делегация Российского фонда свободных выборов 28 августа посетит Псков

28 августа директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков и начальник отдела аналитической работы и прогнозирования Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России Ольга Ягодина посетят Псков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав представительной делегации также войдут руководитель программ регионального развития РФСВ Виктория Шаша, председатель Союза Молодёжных избирательных комиссии России Екатерина Федорова, председатель молодёжной избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Носов, координатор Движения «Союз добровольцев за свободные выборы», заместитель председателя молодёжной избирательной комиссии Свердловской области Александр Буров и заместитель председателя СМИК России Заурбек Хугаев.

Цель визита — организация межрегионального общественного наблюдения на выборах губернатора Псковской области в Единый день голосования 9 сентября.

Некоммерческая организация «Российский фонд свободных выборов» (РФСВ), учредителями которой выступают Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Институт социально-политических исследований Российской Академии наук, государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина», образована 19 июля 2001 года.

Фонд с самого начала своей деятельности активно участвовал во всех федеральных и многих региональных избирательных кампаниях, используя при этом различные формы и методы работы, ориентированные прежде всего на повышение доверия избирателей к выборам.

РФСВ осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом фонда, не занимаясь коммерческой и политической деятельностью.