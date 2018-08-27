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Происшествия

Почти 40 граммов амфетамина и гашиша изъяли стражи порядка у молодого псковича

27 августа 2018 года, 16:57

Полицейские изъяли у псковича почти 40 граммов амфетамина и гашиша. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 22-летний уроженец Порхова о приобретении наркотиков договорился через интернет-мессенджер. Его собеседник отправил ему фото и описание места «закладки» на улице Силово-Медведово в Пскове. Оттуда молодой человек извлек около 20 граммов амфетамина, что является согласно Постановлению Правительства РФ, крупным размером, и 20 грамм гашиша, что образует значительный размер.

Не имеющий постоянного дохода молодой человек приобрел наркотики для дальнейшей перепродажи бесконтактным способом. В ходе следственных мероприятий он показал сотрудникам органов внутренних дел 13 мест, где ранее оставлял запрещенные вещества для своих покупателей.

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