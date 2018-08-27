Стал известен подрядчик строительства нового здания школы №50 в Дно

Определен подрядчик на строительство нового здания школы №50 в Дно. Им стала петербургская организация ООО «Еврогазстрой», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

«Представители строительной фирмы уже приезжали в Дно, осматривали площадку. После подписания контракта, которое планируется завтра, они должны будут приступить к работам», — рассказала директор школы №50 Татьяна Щукина.

Стоимость контракта составила 260 млн рублей. Согласно документу, строительство нового школьного здания должно быть завершено до 1 июля следующего года.

Новая школа на 500 мест будет построена на месте ранее снесенного аварийного здания. Помимо учебных классов, оборудованных современной техникой, в ней будет лингафонный кабинет, классы робототехники и 3D-моделирования, библиотека с двумя читальными залами и доступом в Интернет и многое другое.

Кроме того, у образовательного учреждения появится собственный спортивный зал, которого не было в старом здании, и танцевальный зал. Еще одна спортивная площадка разместится на пришкольной территории, где будут предусмотрены игровые и прогулочные зоны для ребят всех возрастов.

Столовая новой школы будет оснащена системой электронного сопровождения питания детей — купить обед школьники смогут с помощью специальной электронной карточки, а родители будут знать, ел ли их ребенок сегодня.

Планируется, что для обеспечения безопасности попасть в здание можно будет только по электронным пропускам, а по всему периметру школы будет установлена система видеонаблюдения.