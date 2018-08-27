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Общество

Наклейки #Едунавыборы будут раздавать сегодня вечером на трёх псковских заправках

27 августа 2018 года, 15:14

27 августа в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации вновь будут распространять наклейки с хэштегом акции. Их можно будет получить с 17:00 до 19:00 на автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове (Рижский проспект, 86, улица Труда, 27, улица Вокзальная, 19а). Кроме того, наклейки можно ежедневно с 9:00 до 18:00 получить в редакции ПАИ (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж).

Напомним, конкурс, главным призом в котором станет iPhone Х, приурочен к выборам губернатора Псковской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо:

- получить наклейку #едунавыборы в редакции Псковского агентства информации (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж, с 9:00 до 18:00 в будние дни) или в местах проведения акции (места и время раздачи наклеек будут указаны в анонсах на сайте ПАИ и группах агентствах в социальных сетях);

- разместить наклейку на заднем стекле своего автомобиля;

- сделать селфи со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #едунавыборы);

- вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте»;

сделать репост записи об условиях акции на своей странице в «ВКонтакте» с хештегом #едунавыборы и прикрепить селфи с автомобилем.

Подробные условия участия в конкурсе читайте на сайте Псковского агентства информации.

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