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Общество

Министр культуры РФ Владимир Мединский работает сегодня в Пскове

27 августа 2018 года, 14:50

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 27 августа находится с рабочей поездкой в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Визит начался с осмотра объектов культурного наследия, которые нуждаются в реставрации, и где уже идут восстановительные работы.

Также в программе рабочая встреча с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и рабочее совещание, посвященное вопросам сохранения объектов культурного наследия и формированию программы Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

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