Более 400 человек станут участниками Первого Молодежного форума Псковской области

Молодежный форум Псковской области впервые пройдет в регионе. Он состоится с 28 по 31 августа на базе детского лагеря отдыха «Звездный» в Невельском районе. Об этом «Псковской правд» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В молодежном слете примут участие более 400 жителей Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении четырех дней делегаты будут участвовать в деловых играх, тренингах, дискуссиях и мастер-классах, направленных на командообразование, формирование и развитие проектного мышления, лидерских качеств, публичных компетенций и других знаний и навыков, необходимых в проектной деятельности.

Работа форума будет вестись в рамках образовательных секций по восьми направлениям: событийное волонтерство, молодежь и выборы, международное и межнациональное сотрудничество, экология и развитие сельских территорий, медиа- и интернет-пространство, культурный кластер, спорт и предпринимательство. Итогом работы участников форума станет создание и защита собственных проектов.

Руководителями, лидерами и тренерами форумчан выступят федеральные и региональные эксперты из различных сфер деятельности. Среди них — руководитель всероссийской школы «Прогресс» Любовь Крысина, депутат Государственной Думы РФ, член комитета по культуре Елена Бондаренко, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, режиссер, продюсер Шамиль Джафаров, президент федерации WorkOut в России Максим Попов и другие. В мероприятии также планируется участие работодателей.