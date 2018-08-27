Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 400 человек станут участниками Первого Молодежного форума Псковской области

27 августа 2018 года, 13:58

Молодежный форум Псковской области впервые пройдет в регионе. Он состоится с 28 по 31 августа на базе детского лагеря отдыха «Звездный» в Невельском районе. Об этом «Псковской правд» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В молодежном слете примут участие более 400 жителей Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении четырех дней делегаты будут участвовать в деловых играх, тренингах, дискуссиях и мастер-классах, направленных на командообразование, формирование и развитие проектного мышления, лидерских качеств, публичных компетенций и других знаний и навыков, необходимых в проектной деятельности.

Работа форума будет вестись в рамках образовательных секций по восьми направлениям: событийное волонтерство, молодежь и выборы, международное и межнациональное сотрудничество, экология и развитие сельских территорий, медиа- и интернет-пространство, культурный кластер, спорт и предпринимательство. Итогом работы участников форума станет создание и защита собственных проектов.

Руководителями, лидерами и тренерами форумчан выступят федеральные и региональные эксперты из различных сфер деятельности. Среди них — руководитель всероссийской школы «Прогресс» Любовь Крысина, депутат Государственной Думы РФ, член комитета по культуре Елена Бондаренко, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, режиссер, продюсер Шамиль Джафаров, президент федерации WorkOut в России Максим Попов и другие. В мероприятии также планируется участие работодателей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Делегация Российского фонда свободных выборов 28 августа посетит Псков
Почти 40 граммов амфетамина и гашиша изъяли стражи порядка у молодого псковича
Стал известен подрядчик строительства нового здания школы №50 в Дно
Наклейки #Едунавыборы будут раздавать сегодня вечером на трёх псковских заправках
Министр культуры РФ Владимир Мединский работает сегодня в Пскове
Ремонт участка дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок обойдётся в 9,6 млн рублей
Безработный опочанин признался в дачной краже и помещён под стражу
Режиссёр из Челябинска представит псковскому зрителю мелодраму с элементами сюрреализма
Полицейские разыскивают 19-летнего великолучанина, причастного к краже автомобиля

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество / Образование
27 августа 09:52

Вместо филологов

В университетский корпус на улице Некрасова, год стоявший пустым, переезжают психологи и дефектологи

Общество
24 августа 09:51

Ответ в квадрате

Кто попадает в программу расселения аварийных домов

Общество
23 августа 09:40

Собачий дом

Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет