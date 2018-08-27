Ремонт участка дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок обойдётся в 9,6 млн рублей

В Печорском районе идёт ремонт участка автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Специалисты предприятия восстанавливают изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия на отрезке протяженностью 2,3 километра.

Стоимость ремонта составит 9,6 млн рублей. Деньги на проведение работ выделены из бюджета Псковской области.

Автомобильная дорога Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок имеет региональное значение и относится к 3-йкатегории дорог. Интенсивность движения на объекте оценивается как высокая. В настоящее время приводится в нормативное состояние наиболее изношенный участок трассы.