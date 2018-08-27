Безработный опочанин признался в дачной краже и помещён под стражу

Безработного опочанина подозревают в краже из дачного дома двух металлических кроватей и чугунной плиты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Неизвестный совершил кражу из дачного дома в деревне Тоболино. С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в помещение злоумышленнику удалось проникнуть через окно: рама была выставлена.

Из дома пропали две металлические кровати и чугунная печная плита, а из-под навеса возле дома был похищен мопед.

По предварительной информации, кражу совершил житель деревни, молодой человек 1992 года рождения, он дал признательные показания. Сейчас мужчина безработный, ранее он был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело.