Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Режиссёр из Челябинска представит псковскому зрителю мелодраму с элементами сюрреализма

27 августа 2018 года, 11:06

Оргкомитет по проведению фестиваля молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» принял заявку от режиссера Сергея Потемкина из Челябинска. Он представит мелодраму с элементами сюрреализма «Картина». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Это фильм о молодой художнице, чей творческий процесс переплетается с ожиданием встречи с любимым человеком, который находится далеко от неё. Они общаются посредством интернета и сотового телефона. Её сны отражают внутреннее состояние поиска и ожидания. Цвета красок - это эмоциональное восприятие событий и переживаний ее жизни.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Делегация Российского фонда свободных выборов 28 августа посетит Псков
Почти 40 граммов амфетамина и гашиша изъяли стражи порядка у молодого псковича
Стал известен подрядчик строительства нового здания школы №50 в Дно
Наклейки #Едунавыборы будут раздавать сегодня вечером на трёх псковских заправках
Министр культуры РФ Владимир Мединский работает сегодня в Пскове
Более 400 человек станут участниками Первого Молодежного форума Псковской области
Ремонт участка дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок обойдётся в 9,6 млн рублей
Безработный опочанин признался в дачной краже и помещён под стражу
Полицейские разыскивают 19-летнего великолучанина, причастного к краже автомобиля

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Выставка
23 августа 11:05

Впервые в Пскове

У псковичей осталось несколько дней, чтобы почувствовать себя тайными конфуцианцами

Культура / Наследие
21 августа 15:03

Кладбище под асфальтом

Чем удивил археологов сезон-2018

Культура / Фестиваль
21 августа 12:04

Сладкий праздник

Псковичей в очередной раз накормили огромным медовиком