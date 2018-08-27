Режиссёр из Челябинска представит псковскому зрителю мелодраму с элементами сюрреализма

Оргкомитет по проведению фестиваля молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» принял заявку от режиссера Сергея Потемкина из Челябинска. Он представит мелодраму с элементами сюрреализма «Картина». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Это фильм о молодой художнице, чей творческий процесс переплетается с ожиданием встречи с любимым человеком, который находится далеко от неё. Они общаются посредством интернета и сотового телефона. Её сны отражают внутреннее состояние поиска и ожидания. Цвета красок - это эмоциональное восприятие событий и переживаний ее жизни.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.