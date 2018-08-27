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Происшествия

Полицейские разыскивают 19-летнего великолучанина, причастного к краже автомобиля

27 августа 2018 года, 10:40

В Великих Луках раскрыта кража авто, ущерб от которой составил 50 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился своего авто. ГАЗ 3110 был припаркован у одного из домов по улице Дружбы.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти и изъять похищенное: голубое авто было сдано в пункт приема металла.

По версии следствия, кражу совершили несколько человек. В содеянном признался 15-летний учащийся средней школы и 17-летний подросток. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж. Еще один 19-летний молодой человек сейчас в розыске.

Возбуждено уголовное дело.

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