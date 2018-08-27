После запуска «Ласточки» в Пскове изменилось расписание движения автобусов

В связи с запуском скоростного поезда «Ласточка», «Псковпассажиравтотранс» скорректировал расписание движения автобусов городского сообщения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, с 12 августа расписание утренних рейсов автобусов по маршрутам №1, 2, 11, 17 откорректировано с учетом времени отправления поезда «Ласточка».

Теперь маршрут №1 «Снятная гора - Вокзал» в рабочие и выходные дни отправляется в 05:15, маршрут №2 в рабочие дни - 04:59, в выходные - 05:01, маршрут №11 «Архив-Вокзал» в рабочие дни - 05:21, в выходные 05:20, маршрут №17 в рабочие и выходные дни в 05:02.

Время прибытия на железнодорожный вокзал в 5:45.

Вечерняя «Ласточка» будет скорректировано время отправления автобуса по маршруту №1 «Снятная гора - Вокзал». От железнодорожного вокзала отправление автобуса в 23:51 будет перенесено на 00:00.

Отправление остальных рейсов остаются без изменений: маршруты №2 - 23:59, №11 - 23:59, №14 - 23:58 и 00:15, №17 - 23:53.

Отметим, с 4 августа холдингом «РЖД» организовано движение поездов «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. Из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков - в 10:25 того же дня. Из Пскова поезд «Ласточка» № 810 будет отправляться в 06:00, прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время пути следования поезда - 3 часа 30 минут. Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов открыта.