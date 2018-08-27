Заместитель прокурора области 30 августа встретится с жителями Себежского района

Заместитель прокурора области старший советник юстиции Сергей Левшаков 30 августа организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Себеж, ул. Ленинская, д. 31 с 17.00.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к и.о. прокурора Себежского района Пузанскому Евгению Михайловичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.