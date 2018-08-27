Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг

27 августа 2018 года, 09:37

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Делегация Российского фонда свободных выборов 28 августа посетит Псков
Почти 40 граммов амфетамина и гашиша изъяли стражи порядка у молодого псковича
Стал известен подрядчик строительства нового здания школы №50 в Дно
Наклейки #Едунавыборы будут раздавать сегодня вечером на трёх псковских заправках
Министр культуры РФ Владимир Мединский работает сегодня в Пскове
Более 400 человек станут участниками Первого Молодежного форума Псковской области
Ремонт участка дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок обойдётся в 9,6 млн рублей
Безработный опочанин признался в дачной краже и помещён под стражу
Режиссёр из Челябинска представит псковскому зрителю мелодраму с элементами сюрреализма

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
27 августа 09:52

Вместо филологов

В университетский корпус на улице Некрасова, год стоявший пустым, переезжают психологи и дефектологи

Общество
24 августа 09:51

Ответ в квадрате

Кто попадает в программу расселения аварийных домов

Общество
23 августа 09:40

Собачий дом

Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет