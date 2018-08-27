Ещё один пожарный водоём появится в Пушкинских Горах благодаря прокуратуре

В Пушкиногорском районе прокурор в суде добился организации пожарного водоема на территории городского поселения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона один из районов посёлка Пушкинские Горы не обеспечен необходимыми водными ресурсами для тушения возможных пожаров.

В результате этого в октябре 2017 года органы МЧС России не смогли своевременно локализовать возгорание, что повлекло за собой повреждение жилого дома заявителя.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Пушкиногорье» об обязании оборудовать водоем для целей пожаротушения на ул. Комсомольской. Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.