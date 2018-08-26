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Общество

31 августа закончится набор участников на конкурс «Я – первоклассник 2018: Попади на обложку журнала!»

26 августа 2018 года, 15:02

«Псковская правда» продолжает набор участников на конкурс «Я – первоклассник 2018: Попади на обложку журнала!». Благодаря ему у вашего ребёнка появится возможность прославиться на всю область, а может быть и на всю страну.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

1. Загрузите фото вашего ребёнка в этот альбом. Внимание! К участию принимаются фотографии детей, которые в сентябре 2018 года пойдут в 1 класс.

2. Укажите в описании имя.

31 августа мы остановим набор фото и 3 сентября запустим голосование в новом специальном альбоме в группе «Псковской правды» ВКонтакте. Ссылку на него мы опубликуем отдельно!

Голосование продлится до 1 октября. Участник, набравший максимальное количество «лайков» станет победителем. В подарок он получит профессиональную фотосессию и попадёт на обложку журнала «Я – первоклассник 2018».

Напомним, журнал «Я – первоклассник!» – это специальный выпуск «Псковской правды», посвященный всем первоклассникам региона. Каждый юный школьник сможет увидеть свой портрет в газете в составе своего первого класса, со своим первым учителем.

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