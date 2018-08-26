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Общество

Виктор Тепляков выявил несколько нарушений в работе великолукской колонии

26 августа 2018 года, 10:05

Первый заместитель прокурора Псковской области Виктор Тепляков посетил ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе выезда произведен обход камер штрафного изолятора, посещены жилые помещения отрядов, баня, учебные классы, медицинская часть, промышленная зона учреждения.

Осуществлен личный прием осужденных по интересующим их вопросам. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения, организована проверка их доводов.

По результатам проверки деятельности исправительного учреждения выявлены недостатки в организации обеспечения режимных требований, а также ряд нарушений прав осужденных на надлежащее материально-бытовое обеспечение.

В частности, установлено, что имеется необходимость в проведении косметического ремонта жилых помещений отрядов.

Приняты меры к устранению указанных нарушений.

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