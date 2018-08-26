В День города в Великих Луках открылось рабочее движение по путепроводу

25 августа Великие Луки отмечают двойной праздник — День города и открытие рабочего движения по автодорожному путепроводу через железную дорогу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с долгожданным событием великолучан поздравил и. о. председателя Государственного комитета по транспорту Игорь Сильченков.

Он отметил, что новый транспортный узел позволит автомобилистам быстро и комфортно перемещаться по Великим Лукам. «Движение пока открыто в одностороннем направлении только для легковых автомобилей. До окончательного запуска нужно провести ряд работ, но уже сейчас путепровод позволит строить маршрут, минуя два железнодорожных переезда. В дальнейшем для транспорта будут открыты четыре полосы», — рассказал Игорь Сильченков, подчеркнув, что с запуском рабочего движения ни один из железнодорожных переездов в городе закрыт не будет.

Значимым событием назвал открытие движения по путепроводу первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк. «Это стало возможным благодаря поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, который лично контролирует и ведет этот объект. Открытие рабочего движения — подарок Великим Лукам ко Дню города, оно позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе», — сказал он и добавил, что администрация города, областной комитет по транспорту и подрядчик приложат все усилия, чтобы завершить строительство объекта качественно и в срок.

В свою очередь начальник строительства Александр Бычинский заверил, что все работы идут по графику и будут завершены к ноябрю этого года.

По окончании официальной части по путепроводу проехали первые машины. Теперь автолюбители могут избежать пробок сразу на двух переездах: с Октябрьского проспекта транспорт сворачивает на улицу Промышленную и по мосту путепровода доезжает до съезда на улицу Энгельса, а затем на улицу Зверева, в центр города. «Это очень нужный объект для Великих Лук! — считает автомобилист Илья Смирнов, который одним из первых опробовал новую трассу. — Мы живем в другой стороне города, рядом с Дубравой, и с закрытыми переездами нам просто не попасть в центр. Путепровод — спасение для нашего города. Даже не верится, что теперь можно не стоять в пробках. Впечатления от дороги — отличные! Недавно проезжали по Крымскому мосту, вот там похожая дорога».