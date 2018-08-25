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Происшествия

Продолжается розыск пропавшей в Пушкинских Горах женщины

25 августа 2018 года, 11:12

ОМВД России по Пушкиногорскому району разыскивается Калинина Татьяна Ивановна, 1936 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 16 июля пожилая женщина ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Татьяна Ивановна Калинина
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета: белый в синюю клетку халат, белая спортивная обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Ивановны Калининой, просят обратиться по телефонам 81146 21402 или 02.

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