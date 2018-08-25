Продолжается розыск пропавшей в Пушкинских Горах женщины

ОМВД России по Пушкиногорскому району разыскивается Калинина Татьяна Ивановна, 1936 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 16 июля пожилая женщина ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.