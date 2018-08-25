Вопросы безопасности пешеходов обсудили в администрации Пскова

Обустройство пешеходных переходов и установку ограждений около школ обсудили 23 августа, участники заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы администрации города Пскова Александра Братчикова.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, участники заседания включили в повестку вопрос обустройства пешеходного перехода в районе улицы Звездная, 90 на пересечении с улицей Инженерной. Вопрос был инициирован депутатом городской Думы Федором Постновым. Александр Братчиков поручил УГХ рассмотреть финансовую сторону работ на этом участке и сообщить членам комиссии предполагаемую сумму средств на выполнение работ.

Представитель ГИБДД Пскова проинформировал участников заседания о проверке, которую ведомство провело 13 августа, проинспектировав наличие дорожной разметки, состояния искусственных неровностей и ограждения у входов в образовательные учреждения города. Комментируя выявленные недочеты, начальник УГХ Администрации Пскова Алексей Захаров сообщил, что работы по нанесению разметки и устранению прогибов искусственных неровностей будут завершены к 1 сентября. По словам руководителя УГХ, установка ограждений около учебных заведений, там, где это необходимо, будет осуществляться по мере поступления финансирования.

Также на заседании комиссии глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил рассмотреть варианты размещения социальной рекламы на тему безопасности дорожного движения на рекламных площадях и в муниципальном транспорте.

По информации ГИБДД города, за 7 месяцев 2018 года на дорогах Пскова произошло 17 ДТП, в которых пострадали 17 детей в возрасте до 16 лет. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 22 ДТП, в которых 25 детей пострадали.

Начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства Администрации города Евгений Зинкевич ознакомил участников заседания со Стратегией по безопасности дорожного движения. Документ разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 января 2018 года. Свою работу комиссии по безопасности дорожного движения должны строить в соответствии с основными целями Стратегии, главная из которых - нулевая гибель людей в ДТП к 2030 году. По словам Евгения Зинкевича, сегодня прорабатывается план работы муниципальной комиссии в рамках всех направлений Стратегии.