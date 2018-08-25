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Общество

В субботу псковичей ожидает теплая дождливая погода

25 августа 2018 года, 10:04
25 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Как сообщает сайт регионального управления МСЧ, температура воздуха поднимется до +19…+24. Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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