Телефон, ноутбук и вай-фай роутер украл у великолучанина неоднократно судимый парень

Неизвестный проник через окно в квартиру на улице Вокзальной в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, мужчина украл из ящика комода 40 тысяч рублей, а из комнаты – мобильный телефон, ноутбук и вай-фай роутер. Ущерб, причиненный владельцу квартиры, составил более 80 тысяч рублей. 31-летний хозяин жилья обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже: местного жителя 1993 года рождения. Мужчина безработный и без определенного места жительства. Ранее он уже был неоднократно судим. Однако украденное имущество вернуть не удалось – подозреваемый рассказал, что уже успел технику продать таксисту.

Следователями возбуждено уголовное дело.