Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Телефон, ноутбук и вай-фай роутер украл у великолучанина неоднократно судимый парень

24 августа 2018 года, 17:02

Неизвестный проник через окно в квартиру на улице Вокзальной в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, мужчина украл из ящика комода 40 тысяч рублей, а из комнаты – мобильный телефон, ноутбук и вай-фай роутер. Ущерб, причиненный владельцу квартиры, составил более 80 тысяч рублей. 31-летний хозяин жилья обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже: местного жителя 1993 года рождения. Мужчина безработный и без определенного места жительства. Ранее он уже был неоднократно судим. Однако украденное имущество вернуть не удалось – подозреваемый рассказал, что уже успел технику продать таксисту.

Следователями возбуждено уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Интерактивный исторический парк может появится в Пскове уже в следующем году
Автоматизированная парковка появится в Пскове за областным домом семьи
Ольга Васильева и Александр Беглов увидели будущий псковский «Кванториум»
Центробанк разъяснил порядок заключения электронного договора ОСАГО
Министр просвещения РФ познакомилась с работой псковских Производственно-интеграционных мастерских
Вора, вырвавшего сумку и пакет у жертвы, поймали в Великих Луках
Псковичи-участники заключительного летнего Тура по новостройкам побывают в четырёх жилых комплексах
Министр просвещения высоко оценила работу Центра лечебной педагогики
Инспекторы ГИМС продолжают патрулирования водоемов на территории Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить

Происшествия
4 июля 10:32

Пираты Чудского озера

Почти 30 тысяч экземпляров незаконно выловленной ряпушки превратились в холодильнике в плотву и исчезли

Происшествия / ДТП
8 июня 14:09

Путевой лист исчез

Новые подробности двух аварий со школьниками в экскурсионных автобусах