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Общество

Интерактивный исторический парк может появится в Пскове уже в следующем году

24 августа 2018 года, 16:10

В Псковской области появится интерактивный исторический парк. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации, ссылаясь на председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Усилиями врио губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова такой парк впервые появится не в городе-миллионнике, а в Пскове. Надеюсь, нам удастся реализовать этот проект уже в следующем году», - сказал владыка.

На августовском педагогическом совете в Псковской инженерно-лингвистической гимназии митрополит отметил, что подобные парки при содействии Патриаршего совета по культуре и региональных администраций уже созданы в 18 городах Российской Федерации. Каждый из них стал самым востребованным, посещаемым и популярным местом среди молодежи. «Исследователи и историки Русской православной церкви совместно со светскими историками, учеными РАН, МГУ, РГГУ и многих других исторических вузов создают в парках контент, который с радостью и интересом воспринимает молодое поколение. Это интерактивное путешествие в историю», - отметил он.

Владыка также сообщил, что по договоренности с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в регионе Псковской митрополией будут реализованы антиалкогольный и антинаркотический проекты. Кроме того, в школах будет продолжено преподавание основ православной культуры.

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