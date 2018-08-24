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Общество

Ольга Васильева и Александр Беглов увидели будущий псковский «Кванториум»

24 августа 2018 года, 14:13

Министр просвещения РФ Ольга Васильева, полномочный представитель президента РФ Александр Беглов в 24 августа познакомились с ходом строительства первого инновационного учреждения дополнительного образования «Кванториум» в Пскове. ОБ этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что детский технопарк строится на основе государственно-частного партнерства в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». «Кванториум» будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и нацелен на популяризацию среди подрастающего поколения инженерных профессий, а также разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Основная цель будущего учреждения — развить у детей мышление и научить их создавать предметы, которые могут использоваться в производстве.

В ходе визита Ольга Васильева и Александр Беглов осмотрели помещения, в которых в скором времени откроются хайтек-цех, аэро-, гео-, роботоквантумы, а также будут проходить занятия по другим направлениям.

Как рассказал представитель соинвестора, генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй, работа на трех этажах идет полным ходом, помещения находятся в высокой степени готовности. Все строительные работы будут завершены до середины сентября, и к октябрю новый центр уже будет открыт.

Псковский «Кванториум» строится на базе Центра науки и спорта «Без предела», который также посетили официальные лица. Он представляет собой несколько профильных студий, целью которых является всестороннее развитие детей. Ребята получают здесь навыки вычисления, рисования, 3D-моделирования, а также изучают иностранные языки и учатся готовить.

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