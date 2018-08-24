Министр просвещения РФ познакомилась с работой псковских Производственно-интеграционных мастерских

В рамках рабочего визита в Псковскую область 24 августа Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева совместно с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым посетила псковские Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца. В обходе также принял участие Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Они прошли по отделениям мастерских, где люди с особенностями развития старше 18 лет занимаются различными видами работ (растениеводством, деревообработкой, швейным, прачечным, картонажным делом), и посмотрели образцы выпускаемой продукции. В цехе деревообработки один из подопечных подарил министру просвещения деревянную фигурку псковского ангела, которую он только что сделал своими руками.

В тренировочном отделении Ольга Васильева, Михаил Ведерников и Александр Беглов побывали на занятии, на котором подопечные получают необходимые навыки перед выходом на производство. Сегодня они изучали технику безопасности.

Директор социального учреждения Вячеслав Сукманов подчеркнул, что основная задача производственных мастерских — научить людей с инвалидностью старше 18 лет бытовым и профессиональным навыкам, обеспечить их трудовой занятостью, а также дать им возможность зарабатывать. Сейчас здесь трудоустроены более 140 человек. Многих из них в мастерские и обратно домой привозят на автобусах учреждения.