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Происшествия

Вора, вырвавшего сумку и пакет у жертвы, поймали в Великих Луках

24 августа 2018 года, 11:44

В Великих Луках по «горячим следам» раскрыли ограбление местной жительницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 22 августа женщина шла по пешеходному мосту через железнодорожные пути на улице Малышева. При себе у нее был женская сумка и пакет с продуктами питания. Неизвестный подбежал к ней и выхватил из рук имущество. В руках у потерпевшей остались только ручки от пакета. Вместе с сумкой великолучанка лишилась мобильного телефона, банковских карт и денег. Женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Информация была незамедлительно передана всем нарядам полиции. Подозреваемый был задержан сотрудниками ГИБДД при отработке прилегающей территории. Им оказался 17-летний местный житель. Молодой человек безработный, ранее к ответственности не привлекался. В содеянном признался.

Возбуждено уголовное дело.

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